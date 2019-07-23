Справи кримських татар, затриманих біля Верховного суду Росії, розглянуть 29 липня

"У Таганському районному суді Москви 29 липня пройдуть засідання з розгляду адміністративних справ проти кримськотатарських активістів, затриманих біля Верховного суду Росії", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 10-11 липня у Москві російська поліція затримала більш як 50 осіб, які підтримали фігурантів першої Бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”. Серед затриманих також були кримські татари, які вийшли на Красну площу з плакатами: “Припиніть репресії за національною і релігійною ознакою у Криму”, “Боротьба з “тероризмом” у Криму — це боротьба з інакомисленням”, “Наші діти не терористи” тощо.

Фото: Кримська солідарність