Євросоюз не даватиме візи кримчанам за паспортами РФ, виданими після 2014 року

Євросоюз не даватиме візи кримчанам за паспортами РФ, виданими після 2014 року

Укрінформ
Євросоюз не має наміру ставити шенгенські візи кримчанам у паспорти, видані Росією після 2014 року.

Про це заявив в інтерв'ю ТАСС глава представництва Євросоюзу в Москві Маркус Едерер.

Дипломат заявив, що ЄС "не визнав і не визнає" анексію Криму Росією. "Тому російські паспорти, видані в Криму російською владою після анексії, не будуть визнаватися і прийматися при зверненні за шенгенською візою", - сказав Едерер.

За його словами, існує два способи отримання шенгенської візи жителями Криму. "Перший - для жителів Криму, які мають проїзні документи, видані там російською владою до незаконної анексії. Другий спосіб - такий: багато жителів Криму мають український паспорт або можуть його отримати, оскільки Україна як і раніше вважає жителів Криму українськими громадянами. І мешканці Криму можуть використовувати ці українські не біометричні паспорти", - вказав він.

При цьому Едерер відзначив, що в обох випадках кримчанам "треба звертатися за шенгенською візою в консульства країн ЄС, розташовані в Україні, а не в Росії". "До речі, а якщо у них є біометричний український паспорт, то вони можуть здійснювати безвізові поїздки в країни Шенгенської зони, оскільки для українців з біометричними паспортами діє безвізовий режим. І цей безвізовий режим існує з 2017 року", - додав дипломат.

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Як повідомлялося, анексію Криму Росією за підсумками "референдуму", який відбувся на окупованому півострові в березні 2014 року, не визнали більшість країн світу, Генасамблея ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ. Також вона суперечить рішенню Венеціанської комісії. Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" територія Кримського півострова визнається тимчасово окупованою Росією.

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