Євросоюз не даватиме візи кримчанам за паспортами РФ, виданими після 2014 року

Євросоюз не має наміру ставити шенгенські візи кримчанам у паспорти, видані Росією після 2014 року.

Про це заявив в інтерв'ю ТАСС глава представництва Євросоюзу в Москві Маркус Едерер.

Дипломат заявив, що ЄС "не визнав і не визнає" анексію Криму Росією. "Тому російські паспорти, видані в Криму російською владою після анексії, не будуть визнаватися і прийматися при зверненні за шенгенською візою", - сказав Едерер.

За його словами, існує два способи отримання шенгенської візи жителями Криму. "Перший - для жителів Криму, які мають проїзні документи, видані там російською владою до незаконної анексії. Другий спосіб - такий: багато жителів Криму мають український паспорт або можуть його отримати, оскільки Україна як і раніше вважає жителів Криму українськими громадянами. І мешканці Криму можуть використовувати ці українські не біометричні паспорти", - вказав він.

При цьому Едерер відзначив, що в обох випадках кримчанам "треба звертатися за шенгенською візою в консульства країн ЄС, розташовані в Україні, а не в Росії". "До речі, а якщо у них є біометричний український паспорт, то вони можуть здійснювати безвізові поїздки в країни Шенгенської зони, оскільки для українців з біометричними паспортами діє безвізовий режим. І цей безвізовий режим існує з 2017 року", - додав дипломат.

Як повідомлялося, анексію Криму Росією за підсумками "референдуму", який відбувся на окупованому півострові в березні 2014 року, не визнали більшість країн світу, Генасамблея ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ. Також вона суперечить рішенню Венеціанської комісії. Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" територія Кримського півострова визнається тимчасово окупованою Росією.