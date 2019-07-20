Балух дуже сподівається на обмін - адвокат

Український активіст із Криму Володимир Балух, який перебуває в російській колонії, розраховує на звільнення за списками ув'язнених, якими обмінялися омбудсмени України та Росії.

Про це повідомляє портал Крим.Реалії з посиланням на адвоката Ольгу Дінзе.

«Він у курсі (про зустріч Денісової й Москалькової – ред.) і дуже сподівається на обмін. Наскільки мені відомо, Балух стоїть у списках на обмін уже близько двох років. Відповідно, якби була технічна і політична воля, то його обміняли б уже давно. Чи буде політична воля до виборів до Верховної Ради в Україні – я не знаю. Також, як і того, чи ввійде він у число тих, хто підлягає обміну або якійсь іншій юридичній процедурі – я теж не знаю. Але в списках він є», – сказала Дінзе.

Як повідомляв Укрінформ, уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова у Москві передала російському омбудсмену Тетяні Москальковій список зі 150 утримуваних в РФ та Криму українців.

За словами Денісової, такий самий список, але з громадянами РФ, які утримуються в Україні, їй передала Москалькова.

На зустрічі в Києві омбудсмени України та РФ обговорили питання надання меддопомоги українським політв'язням у Росії.

«Ми розглянули можливість вирішення гуманітарних питань щодо забезпечення окремих громадян, які перебувають у місцях несвободи, медичною подальшою допомогою. Окремо розглянули питання Едема Бекірова, Павла Гриба, Євгена Попова, Володимира Балуха, Володимира Дудки та Станіслава Клиха. Ми домовилися про те, що пані Москалькова обговорить питання можливості надання незалежних лікарів, щоб обстежити наших громадян», - сказала Денісова.

Володимир Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року він повісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні». Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі його будинку знайшли набої і тротилові шашки.

Балух свою провину не визнав. Захист і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.