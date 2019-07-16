У Будинку профспілок провели вечір солідарності на підтримку Сенцова та політв'язнів

У Будинку Профспілок 16 липня активісти організували вечір солідарності на підтримку Олега Сенцова та інших політв'язнів Кремля і показали документальний фільм Аскальда Курова “Процес. Російська держава проти Олега Сенцова“.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на заході виступили акторки Ірма Вітовська-Ванца та Римма Зюбіна, актор Євген Черников і правозахисниця Олександра Матвійчук.

Зокрема, вони говорили про Олега Сенцова, як людину з активною громадянською позицією, та як простого батька, сина і брата.

“Це проста і весела людина з тонким почуттям гумору”, - розповідає про Олега Сенцова його друг Євген Черников.

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У свою чергу, Олександра Матвійчук заявила, що про Олега Сенцова потрібно говорити як про людину, яка підносить національний дух у боротьбі за свободу заручників Кремля. Також спікери нагадали, що цей вечір присвячений й іншим політв'язням, і варто про них завжди пам’ятати. Зокрема, Римма Зюбіна закликала усіх написати усім політв'язням листи.

Вечір солідарності закінчили переглядом документального фільму Аскальда Курова “Процес. Російська держава проти Олега Сенцова”.

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Як повідомляв Укрінформ, схожі вечори солідарності нещодавно, 13 і 14 липня, були проведені у Мінську, присвячені дню народження Сенцова. Усім присутнім також показали кінострічку про Сенцова та засудженого разом з ним нібито за підготовку теракту Олександра Кольченка “Етапом через пів Землі“.

Як повідомлялося, засудженому в Росії на 20 років колонії українському режисеру Олегу Сенцову в суботу, 13 липня, виповнилося 43 роки. Це вже шостий день народження, який він зустрічає в ув'язненні.