У Будинку профспілок провели вечір солідарності на підтримку Сенцова та політв'язнів
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на заході виступили акторки Ірма Вітовська-Ванца та Римма Зюбіна, актор Євген Черников і правозахисниця Олександра Матвійчук.
Зокрема, вони говорили про Олега Сенцова, як людину з активною громадянською позицією, та як простого батька, сина і брата.
“Це проста і весела людина з тонким почуттям гумору”, - розповідає про Олега Сенцова його друг Євген Черников.
У свою чергу, Олександра Матвійчук заявила, що про Олега Сенцова потрібно говорити як про людину, яка підносить національний дух у боротьбі за свободу заручників Кремля. Також спікери нагадали, що цей вечір присвячений й іншим політв'язням, і варто про них завжди пам’ятати. Зокрема, Римма Зюбіна закликала усіх написати усім політв'язням листи.
Вечір солідарності закінчили переглядом документального фільму Аскальда Курова “Процес. Російська держава проти Олега Сенцова”.
Як повідомляв Укрінформ, схожі вечори солідарності нещодавно, 13 і 14 липня, були проведені у Мінську, присвячені дню народження Сенцова. Усім присутнім також показали кінострічку про Сенцова та засудженого разом з ним нібито за підготовку теракту Олександра Кольченка “Етапом через пів Землі“.
Як повідомлялося, засудженому в Росії на 20 років колонії українському режисеру Олегу Сенцову в суботу, 13 липня, виповнилося 43 роки. Це вже шостий день народження, який він зустрічає в ув'язненні.