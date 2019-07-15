У МЗС Росії заявили про переговори з Україною щодо обміну захоплених моряків

"Звичайно, обговорюється, думаємо над цим", - сказав Карасін у понеділок, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України і 24 українських моряків.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО в Москві. Слідче управління ФСБ Росії висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія до 25 червня повинна звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі. У відповідь у МЗС Росії заявили, що керченський інцидент не підпадає під юрисдикцію цього трибуналу.

Фото: Владислав Дубчак / Hromadske