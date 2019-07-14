У військовополоненого моряка Шевченка - день народження

14 липня свій день народження відзначає один із захоплених Росією українських моряків - мічман Андрій Шевченко.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Воєнно-морських сил ЗСУ.

"14 липня відзначає свій день народження мічман Андрій Шевченко. На жаль - не з родиною, а у російському полоні. Для українців сьогоднішня дата - це не просто день народження захисника, це ще один день важкої боротьби патріотів за національні інтереси України, за законність і справедливість, за українські Чорне та Азовське моря", - йдеться у повідомленні.

У ВМС зазначили, що Андрій Шевченко, як усі, хто сьогодні так віддано захищає Україну, став взірцем мужності для молодших поколінь.

Андрій Шевченко народився у 1991 році у селі Широке Білгород-Дністровського району Одеської області. У 2011 році закінчив Білгород-Дністровський рибопромисловий технікум і підписав контракт з Військово-морськими силами ЗСУ. Проживав із сім'єю в Одесі, має маленьку дочку.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси в Маріуполь, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони знаходяться у СІЗО в Москві.

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24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

25 травня 2019 року Міжнародний Трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі, а також відпустити 24 захоплених українських моряків. У відповідь у МЗС РФ заявили, що керченський інцидент нібито не підпадає під юрисдикцію цього трибуналу.