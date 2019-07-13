Для мільйонів людей Cенцов є взірцем незламності - Президент

Президент України Володимир Зеленський привітав українського режисера та письменника Олега Сенцова з днем народження.

Вітання глава держави розмістив у Facebook.

"Для мільйонів людей в Україні і в усьому світі ви є взірцем незламності та гідності. Бажаю вам міцного здоров’я, адже зараз воно є вашою головною зброєю у цій боротьбі. Ми не маємо чого вам сьогодні подарувати, крім непохитного зобов’язання битися за свободу для вас і всіх в’язнів", - йдеться у вітанні.

Зеленський висловив сподівання, що режисер незабаром зможе повернутися додому.

"Сьогодні ми були у Чонгарі, зовсім близько до вашого дому. Вірю, що ви скоро зможете туди повернутись, і попереду буде багато років вільного життя та нових творчих здобутків", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, засудженому в Росії на 20 років колонії українському режисеру Олегу Сенцову в суботу, 13 липня, виповнюється 43 роки. Це вже шостий день народження, який він зустрічає в ув'язненні.