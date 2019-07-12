Убивство кримського татарина: активіст розповів про трьох підозрюваних

В окупованому Криму затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві кримського татарина Фахрі Мустафаєва. Як вважають, причиною вбивства могло бути те, що затриманий був винен Мустафаєву велику суму грошей.

Про це повідомляють "Крим. Реалії" з посиланням на кримськотатарського активіста Нарімана Джелялова.

"Один із затриманих ймовірних учасників вбивства заборгував велику суму грошей Мустафаєву... Зараз в участі у вбивстві підозрюються троє, один із них – людина, яка заборгувала Фахрі", - зазначив Джелялов.

За його словами, вранці 10 липня покійний зідзвонився з боржником і поїхав на зустріч у район села Ароматне. Батько Мустафаєва занепокоївся в обід, коли телефон сина був вимкнений. Родичі і друзі підключили поліцію.

Наступного дня друзі зниклого Фахрі вирішили самостійно поїхати в селище і все там оглянути. Вони помітили свіжий насип землі, а підійшовши ближче – побачили фрагменти тіла. Одразу ж викликали поліцію. Імовірний удар або постріл (про це точно скаже експертиза) прийшовся у потилицю.

Також, за словами Джелялова, камери спостереження зафіксували автомобіль покійного в районі Севастополя. Родичі здивувалися, бо Мустафаєв туди не збирався. Коли роздивилися знімок із камери, дружина підтвердила, що за кермом не її чоловік.