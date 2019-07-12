У Москві відпустили всіх затриманих учора кримських татар

Декілька десятків кримськотатарських активістів, яких у четвер затримали в Москві за пікет під Верховним судом РФ, відпустили вночі, склавши протоколи за статтею про порушення порядку проведення публічних акцій.

Їм загрожують штрафи від 10 до 20 тис. рублів, повідомляє "Кримська солідарність".

"Всі затримані кримські татари вийшли з відділень Міщанського і Таганського ОВС. Їх обвинувачують за ст. 20.2 ч. 5 КоАП РФ, зі стягненням штрафу у розмірі від 10.000 до 20.000 рублів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, учора, 11 липня, в Верховному суді РФ розглядали апеляційну скаргу на вирок чотирьом кримським татарам, засудженим у "справі Хізб ут-Тахрір": Енверу Мамутову, Рустему Абільтарову, Зеврі Абсеітову і Ремзі Меметову. Під судом відбулася акція на підтримку засуджених. Пікетувальники були в білих футболках з написами "Припиніть репресії проти кримських татар" і тримали в руках плакати зі словами протесту проти безправ'я щодо засуджених співвітчизників. Підтримати політв'язнів прийшли правозахисники, громадські діячі, а також громадські активісти "Стратегії-18". Близько 50 учасників акції (всі - кримські татари) були затримані поліцією.

МЗС України висловив рішучий протест у зв'язку з неправомірним затриманням російськими силовиками кримських татар - учасників мирної акції біля будівлі Верховного суду РФ в Москві. У Міністерстві підкреслили, що поряд з розгоном пікету кримських татар біля Кремля 10 липня, це безпідставне затримання в черговий раз продемонструвало незмінність репресивної політики РФ щодо кримських татар, спрямованої на витіснення кримськотатарського народу з тимчасово окупованого півострова.

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"Саме ж рішення Верховного Суду РФ щодо апеляційної скарги на рішення Північно-Кавказького окружного військового суду за "справою Хізб ут-Тахрір", яке на кілька місяців зменшує багаторічні терміни ув'язнення незаконно утримуваних громадян України, є цинічним знущанням над українськими політичними в'язнями. Воно також в черговий раз підтверджує факт відсутності справедливого і незалежного судочинства в РФ", - заявив МЗС.

Фото: Кримська солідарність