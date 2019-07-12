У Москві відпустили всіх затриманих учора кримських татар
Їм загрожують штрафи від 10 до 20 тис. рублів, повідомляє "Кримська солідарність".
"Всі затримані кримські татари вийшли з відділень Міщанського і Таганського ОВС. Їх обвинувачують за ст. 20.2 ч. 5 КоАП РФ, зі стягненням штрафу у розмірі від 10.000 до 20.000 рублів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, учора, 11 липня, в Верховному суді РФ розглядали апеляційну скаргу на вирок чотирьом кримським татарам, засудженим у "справі Хізб ут-Тахрір": Енверу Мамутову, Рустему Абільтарову, Зеврі Абсеітову і Ремзі Меметову. Під судом відбулася акція на підтримку засуджених. Пікетувальники були в білих футболках з написами "Припиніть репресії проти кримських татар" і тримали в руках плакати зі словами протесту проти безправ'я щодо засуджених співвітчизників. Підтримати політв'язнів прийшли правозахисники, громадські діячі, а також громадські активісти "Стратегії-18". Близько 50 учасників акції (всі - кримські татари) були затримані поліцією.
МЗС України висловив рішучий протест у зв'язку з неправомірним затриманням російськими силовиками кримських татар - учасників мирної акції біля будівлі Верховного суду РФ в Москві. У Міністерстві підкреслили, що поряд з розгоном пікету кримських татар біля Кремля 10 липня, це безпідставне затримання в черговий раз продемонструвало незмінність репресивної політики РФ щодо кримських татар, спрямованої на витіснення кримськотатарського народу з тимчасово окупованого півострова.
"Саме ж рішення Верховного Суду РФ щодо апеляційної скарги на рішення Північно-Кавказького окружного військового суду за "справою Хізб ут-Тахрір", яке на кілька місяців зменшує багаторічні терміни ув'язнення незаконно утримуваних громадян України, є цинічним знущанням над українськими політичними в'язнями. Воно також в черговий раз підтверджує факт відсутності справедливого і незалежного судочинства в РФ", - заявив МЗС.
Фото: Кримська солідарність