Нова екологічна катастрофа у Криму - хімікати забруднили море

В окупованому Криму в селищі Коктебель спостерігається екологічна катастрофа: дослідження морської води показали, що вміст іона амонію перевищує норму в 168 разів.

Про це повідомляє група "Інформаційний спротив".

"У селищі Коктебель окупованого Криму — екологічна катастрофа. Як показують результати дослідження морської води, вміст іона амонію перевищує норму в 168 разів. Не краща ситуація і за іншими показниками. Документи про результати досліджень виклала в мережу кримський блогер RoksolanaToday&Крим25%", - йдеться в повідомленні.

КОКТЕБЕЛЬ-ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА

Іон амонію-перевищення ГДК в 168 разів

Продукт розпаду амонію-аміак

По суті це каналізаційні стоки

Фосфат-іон - перевищення ГДК в 39 разів!

Аніонні поверхневі активні речовини-перевищення ГДК в 20 разів! Це від чистячих, миючих засобів

і пр. pic.twitter.com/sIBjJMMz6M — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 11 липня 2019 р.

Блогерка пише, що іон амонію - продукт розпаду амонію-аміаку. "По суті це каналізаційні стоки, фосфат-іон - перевищення ГДК у 39 разів! Аніонні поверхневі активні речовини - перевищення ГДК у 20 разів! Це від чистячих, миючих засобів тощо", - уточнила вона.

При цьому вміст кисню у воді в 60 разів нижче норми, як свідчать результати дослідження.