У Криму "суд" відхилив апеляційну скаргу активістки Салієвої

В окупованому Сімферополі Верховний "суд" Криму відхилив апеляційну скаргу активістки Мумине Салієвої на постанову про її винуватість за ст. 20.3 КоАП РФ - в "демонстрації забороненої символіки".

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

"Суд ухвалив залишити рішення Київського суду без змін, а саме штраф у розмірі 1000 рублів. У задоволенні апеляційної скарги відмовив", - йдеться в повідомленні.

Адвокат Еміне Авамілєва заявила ряд клопотань - про допит експерта і понятих, ведення фото- і відеофіксації процесу, участі представників ЦПЕ МВС, прокурора, про призначення проведення культурологічної або релігієзнавчої експертизи. Всі вони були відхилені. Також захист наполягав на тому, щоб суд звернув увагу, що протокол доставляння був складений раніше, ніж протокол затримання. Однак це не вплинуло на рішення "судді".

Як повідомляв Укрінформ, 20 червня Київський районний "суд" Сімферополя залишив без задоволення аналогічну апеляційну скаргу Лутфіє Зудіевої.

30 травня російські силовики затримали двох кримськотатарських активісток: правозахисницю і громадянську журналістку Лутфіє Зудіеву, а також дружину фігуранта Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", координатора ініціативи "Кримське дитинство" Муміне Салієву. Пізніше їх відпустили, відкривши проти них адміністративні справи за ст. 20.3 КпАП Росії - демонстрація забороненої символіки.