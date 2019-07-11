Оприлюднили список затриманих у Москві кримських татар — всього 45 імен

У Москві активісти, журналісти та адвокати встановлюють імена кримських татар, затриманих сьогодні біля будівлі Верховного суду РФ за пікет проти репресій в окупованому Росією Криму.

Оновлюваний список затриманих опублікувала в Facebook кримськотатарська активістка Лутфіє Зудієва.

Станом на 15.00 в списку були імена 45 затриманих, яких відвезли до Таганського і Міщанського ОВС.

За повідомленням журналіста Антона Наумлюка, на затриманих складають адміністративні протоколи за частиною 5 статті 20.2 КоАП РФ (порушення учасником публічного заходу встановленого порядку проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування), яка передбачає штраф або громадські роботи.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Верховному суді РФ розглядали апеляційну скаргу на вирок чотирьом кримським татарам, засудженим у "справі Хізб ут-Тахрір": Енверу Мамутова, Рустема Абільтарову, Зеврі Абсеїтову і Ремзі Меметову. Біля суда відбулася акція на підтримку засуджених. Пікетувальники були у білих футболках з написами «Припиніть репресії проти кримських татар» і тримали в руках плакати зі словами протесту проти безправ'я щодо засуджених співвітчизників. Підтримати політв'язнів прийшли правозахисники, громадські діячі, а також громадські активісти «Стратегії-18». Близько 50 учасників акції (всі - кримські татари) були затримані поліцією.