На затриманих у Москві кримських татар складають протоколи - журналіст

"На затриманих біля будівлі Верховного суду РФ кримськотатарських активістів у поліції складають адміністративні протоколи за частиною 5 статті 20.2 КоАП РФ (порушення учасником публічного заходу встановленого порядку проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування), яка передбачає штраф або громадські роботи", - написав він.

Як повідомлялось раніше, у Москві біля будівлі Верховного суду РФ, де розглядалась апеляційна скарга на вироки фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір", затримали кримськотатарських активістів, які прийшли підтримати незаконно засуджених.

Адвокат Едем Семедляєв поінформував, що було затримано як мінімум 50 кримських татар.

Сьогодні у Верховному суді РФ розглянули апеляційну скаргу на вирок чотирьом кримським татарам, засудженим у "справі Хізб ут-Тахрір".

Енвер Мамутов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов були затримані в результаті масових обшуків у Бахчисараї 12 травня 2016 року. Окупанти висунули їм обвинувачення за ч.1 («Організація діяльності терористичної організації») і ч.2 («Участь в діяльності терористичної організації») ст. 205.5 КК РФ, а також ч.2 ст.35, ч.1 ст.30 і ст.278 КК РФ «Приготування до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою»).

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24 грудня 2018 року в Північно-Кавказькому окружному військовому суді Ростова-на-Дону всі четверо кримських татар-мусульман були визнані винними в скоєнні злочинів. Енвер Мамутов отримав 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням волі на термін 1 рік і 6 місяців. Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов - 9 років позбавлення волі з обмеженням волі строком на 1 рік.

11 липня 2019 року Верховний суд РФ розглянув апеляційні скарги на вирок чотирьом кримським татарам, засудженим у "справі Хізб ут-Тахрір", і "пом'якшив" покарання - терміни скоротили на 3 місяці кожному.