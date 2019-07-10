На затриманих у Москві кримських татар склали протокол і відпустили

Сімох кримськотатарських активістів, затриманих сьогодні у Москві на мітингу проти репресій на окупованому півострові, відпустили, склавши протоколи про порушення правил проведення публічних акцій.

Про це повідомив в Facebook журналіст Антон Наумлюк.

"На всіх затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення за частиною 5 статті 20.2 КпАП. Усіх відпустили з відділу поліції, всі написали клопотання про розгляд справи за місцем проживання в Криму", - йдеться у повідомленні.

Передбачене статтею "порушення учасником публічного заходу встановленого порядку проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування... тягне за собою накладення адміністративного штрафу у розмірі від десяти тисяч до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до сорока годин".

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 10 липня, на Красній площі у Москві кримськотатарські активісти провели мітинг проти переслідувань мусульман у Криму. Сімох учасників мітингу затримали російські силовики.

Акція була приурочена до розгляду апеляційної скарги на вирок у справі Хізб ут-Тахрір (Бахчисарайська група), який відбудеться завтра у Верховному суді РФ.

Раніше Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Енвера Мамутова до 17 років позбавлення волі, Абільтарова Рустема, Абсеітова Зеврі а Меметова Ремзі - до 9 років ув'язнення кожного.

Фото: Антон Наумлюк