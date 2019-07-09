Необхідно напрацювати стратегію деокупації Криму – представник Зеленського

Постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич вважає, що найближчим часом необхідно напрацювати стратегію чи концепцію реінтеграції, деокупації Криму, бо останні 5 років у цьому питанні багато що робилося хаотично.

Про це Кориневич заявив у вівторок під час дискусії "Крим: бачення майбутнього", що відбулася у Херсоні у межах культурно-соціального проєкту "Кримський дім об`єднує серця", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо того, що ми будемо робити – я думаю, що, вочевидь, ми повинні так чи інакше говорити про напрацювання стратегії чи концепції, неважливо як ми її назвемо, реінтеграції, деокупації Криму", - зазначив Кориневич.

За його словами, він знає таку точку зору, що дуже часто діяльність Представництва залежала від того, яким шляхом рухалася людина, яка його очолювала. На його думку, великою проблемою п'яти років було те, що багато речей робилися хаотично, або робилися "на якихось індивідуальних або колективних спробах".

"Власне кажучи, дуже часто не було стратегії, дуже часто не було спільного бачення. Я думаю, що у питаннях реінтеграції, деокупації Криму дуже багато що залежить від спільних зусиль всіх, хто займається Кримом – це і органи державної влади, це і громадські організації, активісти. Всі ті, хто готові працювати з кримською тематикою. Тому я думаю, що лише спільні зусилля можуть дати результат", - зазначив Постійний представник Президента України в АРК.

За його словами, Представництво повинне відігравати координуючу роль у питаннях, що пов’язані з Кримом, формувати відповідну державну політику.

Представництву необхідно налагодити комунікацію для внесення законодавчих ініціатив, які важливі для Криму і кримчан, воно має зосередитися на допомозі кримчанам, на певній аналітичній діяльності для представлення висновків органам державної влади.