Сплив термін заборони Чубарову на в'їзд до Криму
Про це глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у Facebook.
5 липня "закінчилася п'ятирічна заборона" органів Росії, країни — окупанта, на мій в'їзд до Криму... Здавалося б, можна поїхати додому, обійняти маму, близьких... Але й тут російські окупанти вже підготувалися, заочно засудивши до арешту за нібито вчинення мною якихось "злочинів проти основ конституційного ладу і безпеки Російської держави", - написав Чубаров.
Він згадує, що 5 липня 2014 року його зупинили на Чонгарі, коли він збирався повернутися до Криму після участі в сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ, на якій було прийнято резолюцію, де прямо вказувалося, що «починаючи з лютого 2014 року, Російська Федерація в рамках своїх відносин із Україною порушила всі десять гельсінкських принципів, причому деякі з них очевидним, грубим і досі невиправленим чином, а також порушує свої прийняті за Будапештським меморандумом зобов'язання, так само як і інші міжнародні зобов'язання». Тоді ж російські прикордонники вручили Чубарову повідомлення про те, що йому на п'ять років заборонено в'їзд до Криму.
"Напевно, (Росія - ред.) може стати і іншою — демократичною, успішною, добросусідською... Але лише в тому разі, коли нинішні її правителі сядуть на лаву підсудних Міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, які відповідають за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, скоєні проти України з лютого 2014 року, а багато які поневолені корінні народи РФ реалізують своє право на вільний розвиток поза диктатом Москви", - резюмує Чубаров.