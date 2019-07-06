Сплив термін заборони Чубарову на в'їзд до Криму

Закінчився термін п'ятирічної заборони Рефату Чубарову на в'їзд до Криму. Однак за цей час окупанти заочно "засудили" його до арешту за якісь "злочини" проти основ конституційного ладу РФ.

Про це глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у Facebook.

5 липня "закінчилася п'ятирічна заборона" органів Росії, країни — окупанта, на мій в'їзд до Криму... Здавалося б, можна поїхати додому, обійняти маму, близьких... Але й тут російські окупанти вже підготувалися, заочно засудивши до арешту за нібито вчинення мною якихось "злочинів проти основ конституційного ладу і безпеки Російської держави", - написав Чубаров.

Він згадує, що 5 липня 2014 року його зупинили на Чонгарі, коли він збирався повернутися до Криму після участі в сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ, на якій було прийнято резолюцію, де прямо вказувалося, що «починаючи з лютого 2014 року, Російська Федерація в рамках своїх відносин із Україною порушила всі десять гельсінкських принципів, причому деякі з них очевидним, грубим і досі невиправленим чином, а також порушує свої прийняті за Будапештським меморандумом зобов'язання, так само як і інші міжнародні зобов'язання». Тоді ж російські прикордонники вручили Чубарову повідомлення про те, що йому на п'ять років заборонено в'їзд до Криму.

"Напевно, (Росія - ред.) може стати і іншою — демократичною, успішною, добросусідською... Але лише в тому разі, коли нинішні її правителі сядуть на лаву підсудних Міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, які відповідають за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, скоєні проти України з лютого 2014 року, а багато які поневолені корінні народи РФ реалізують своє право на вільний розвиток поза диктатом Москви", - резюмує Чубаров.