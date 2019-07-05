Джапарова сказала, як Україна збільшить потужність мовлення на окуповані території

Україна збільшить потужність мовлення на окуповані Росією території за допомогою нових цифрових передавачів, що будуть отримані як технічна допомога і належатимуть концерну РРТ.

Про це у п’ятницю на пресконференції у Херсоні розповіла перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас буде гарна новина незабаром, те, що ми реалізовуємо з американськими партнерами – це придбання цифрових передавачів як технічна допомога. Ми будемо протягом двох-трьох тижнів анонсувати цей проект», - зазначила Джапарова.

Вона повідомила, що мова йде про велику кількість нових німецьких цифрових передавачів, які дозволять збільшити потужність українського мовлення, в тому числі, на окупованій території. Частина з них працюватиме на Херсонщині.