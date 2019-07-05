Джапарова сказала, як Україна збільшить потужність мовлення на окуповані території

Джапарова сказала, як Україна збільшить потужність мовлення на окуповані території

Укрінформ
Україна збільшить потужність мовлення на окуповані Росією території за допомогою нових цифрових передавачів, що будуть отримані як технічна допомога і належатимуть концерну РРТ.

Про це у п’ятницю на пресконференції у Херсоні розповіла перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас буде гарна новина незабаром, те, що ми реалізовуємо з американськими партнерами – це придбання цифрових передавачів як технічна допомога. Ми будемо протягом двох-трьох тижнів анонсувати цей проект», - зазначила Джапарова.

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Вона повідомила, що мова йде про велику кількість нових німецьких цифрових передавачів, які дозволять збільшити потужність українського мовлення, в тому числі, на окупованій території. Частина з них працюватиме на Херсонщині.

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