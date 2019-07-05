В окупованому Криму українську мову вивчають 300 школярів
Укрінформ
На території тимчасово окупованого Криму українську мову вивчають наразі 300 осіб, здебільшого кримські татари.
Про це у п’ятницю під час пресконференції у Херсоні розповіла перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«До 2014 року 13 тисяч учнів вивчали українську мову (у Криму - ред.), на сьогодні ця цифра - 300 людей, здебільшого це майже всі кримські татари, які вивчають українську мову. Викладачі української мови – це теж кримські татари. Це так, для інформації», - зазначила Джапарова.