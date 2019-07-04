Права журналістів у Криму і на Донбасі: Україна закликає Дезіра активніше реагувати на дії РФ

Україна закликає представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра приділяти постійну увагу ситуації на окупованих територіях Криму та Донбасу та використовувати свій мандат для реагування на кричущі порушення і репресії з боку РФ.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 4 липня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У деяких районах території України, які окуповані Російською Федерацією, засоби масової інформації та журналісти стикаються з численними викликами, що вимагає постійної уваги з боку представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ. На тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, Севастополя та деяких районах Донбасу мають місце серйозні обмеження свободи ЗМІ та придушення вільної журналістики, включаючи переслідування та насильство щодо журналістів. Всі незалежні засоби масової інформації були змушені закритися і залишити охоплені конфліктом території", - заявив він.

Дипломат підкреслив, що російська окупаційна адміністрація обмежує свободу слова та вільний доступ до інформації в Криму: незалежні видання були примусово закриті, мовлення українського радіо та телебачення замінено трансляціями з Росії, доступ до ряду місцевих та українських ЗМІ через інтернет заблокований для користувачів з території півострова, а незалежні журналісти покинули Крим, щоб уникнути переслідувань, насильства та арештів.

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"З огляду на поступове погіршення ситуації на тимчасово окупованих територіях, Україна знову закликає представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ використати усі засоби, наявні в його розпорядженні, з метою ретельного моніторингу ситуації на цих територіях, а також повною мірою використовувати свій мандат для реагування на кричущі порушення та репресивну політику, яку здійснює російська окупаційна влада", - наголосив Цимбалюк.

Україна також закликає Дезіра уважно стежити за долею незаконно затриманих в Криму громадянських журналістів, справами членів "Кримської солідарності" та інших активістів і блогерів, затриманих в Криму за сфабрикованими обвинуваченнями, додав постпред України.