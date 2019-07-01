У Росії висунули остаточне обвинувачення захопленому моряку Гриценку

Відбулися слідчі дії щодо військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка, який став дев'ятим за рахунком військовополоненим українським моряком, якому слідчі РФ висунули обвинувачення в остаточній редакції.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керівник групи адвокатів моряків Микола Полозов.

"У ході слідчих дій Денис Гриценко і його адвокати були ознайомлені з результатом проведеної комісійної ситуаційної судової експертизи. Крім того, щодо Дениса Гриценка було проведено додатковий допит, у ході якого він повідомив відомості, передбачені статтею 17 ІІІ Женевської конвенції. В ході допиту захистом була долучена завірена копія резолюції ПАРЄ 2 292 від 26.06.2019 з перекладом, в якій, згідно з пунктом 13.1, міститься вимога про звільнення 24 українських військових моряків. Також, в ході слідчих дій, Денису Гриценку було висунуто обвинувачення в остаточній редакції", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, зазначив адвокат, Гриценко став дев'ятим військовополоненим українським моряком, кому слідство СУ ФСБ Росії висунуло обвинувачення в остаточній редакції.

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Полозов також повідомив про самопочуття моряків: "До початку слідчих дій у нас була можливість поспілкуватися з Денисом. Почуває він себе задовільно, продовжує в умовах СІЗО підтримувати себе у фізичній формі, читає книги. З радістю дізнався про одруження Віктора Безпальченка з Тетяною та передає молодим свої привітання!"

Як повідомляв Укрінформ, у московському СІЗО "Лефортово" уклали шлюб наш військовий моряк Віктор Безпальченко і його наречена Тетяна.

Минулого тижня висунуто остаточні обвинувачення восьми українським морякам, яких утримують в російському полоні.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони містяться в СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія має негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.

Фото з сайту facebook.com/nikolay.polozov