Зоря вважає "віджим" собору ПЦУ в Криму помстою архієпископу Клименту

Рішення передати у користування російського "Мінмайна Криму" приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги означає фактичне знищення Кримської єпархії ПЦУ.

Таку думку Крим.Реалії висловив архієпископ ПЦУ Євстратій Зоря.

"Фактично це рішення означає знищення єдиного українського православного храму в Сімферополі і є продовженням того беззаконня, яке чинить окупаційна влада в Криму проти всіх тих, хто не сприймає російської окупації", - вважає священнослужитель.

За його словами, також це рішення є помстою російської влади за правозахисну діяльність архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента.

"Додатково я думаю, що це особиста помста російської влади саме главі Кримської єпархії Архієпископу Клименту, який очолює цю громаду. За його особисту позицію і за його правозахисну діяльність. Він широко відомий саме тим, що був громадським захисником тих, кого окупаційна влада ув'язнила, як з українського середовища, так і кримськотатарських активістів", - зазначив архієпископ Євстратій Зоря.

Як повідомлялося, підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму зобов'язав передати в користування російського Мінмайна Криму приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги. Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент заявив, що сторона захисту буде оскаржувати це рішення.

Раніше архієпископ Климент повідомив, що влада Криму вимагає "звільнити приміщення" Кафедрального собору в Сімферополі. Російська влада Криму направили припис про "звільнення приміщень" собору.

У російському Мінмайна Криму пояснили вимогу до Кримської єпархії УПЦ (КП) залишити будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ (КП), яка перейшла в створену Православну церкву України.

Як повідомляв Укрінформ, окупаційне "управління міністерства юстиції РФ по Криму" відмовило в реєстрації релігійної організації "Українська православна парафія святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги".

Велика частина православних храмів і громад Криму і Севастополя наразі знаходяться у підпорядковані УПЦ Московського патріархату.