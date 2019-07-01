У Сімферопольському СІЗО запровадили карантин через кір - ЗМІ

В окупованому Росією Криму в слідчому ізоляторі №1 Сімферополя на ряд камер накладено карантин через виявлені випадки захворювання на кір.

Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляють "Крим. Реалії".

«У зв'язку з виявленням випадків захворювання на кір у СІЗО-1 міста Сімферополя на ряд камер накладено карантин. Відповідно до санітарного законодавства Росії в слідчому ізоляторі проводяться протиепідемічні заходи. Контактним особам проведена імунізація проти кору», - йдеться в повідомленні, яке цитує ресурс.

Як наголосило видання, ФСВП Росії офіційно не повідомляє про епідемію кору у СІЗО Сімферополя. "Крим.Реаліі" намагаються отримати підтвердження цієї інформації.

Раніше на сайті "Крим. Реалії" інформували, що засуджений у Криму у «справі про вимагання» ексдепутат російської міськради Алушти Павло Степанченко захворів на кір у СІЗО Сімферополя.

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Перед цим український омбудсмен Людмила Денісова повідомила про те, що у Сімферопольському СІЗО почалася епідемія кору.

Пізніше адвокат одного з координаторів громадського об'єднання «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва Ліля Гемеджи подала позов до адміністрації СІЗО Сімферополя за «навмисне наражання її підзахисного на ризик захворювання на кір».

У Криму з початку року зареєстрували більш як 150 випадків захворювання на кір, повідомляє кримське управління Росспоживнагляду.