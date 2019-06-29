Чубаров розповів, коли Крим отримає воду з "материка"

Росія як країна-окупант має бути максимально покарана за свої злочини, наголошує голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Про це Чубаров сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії.

“Ми зробили все, щоб Крим був максимально дорогим для утримання російським окупантам. Події останніх років показують, які величезні ресурси Росія вкладає в утримання півострова... Ми усвідомлюємо, що подальша відмова від постачань води не просто ускладнює життя окупантам, але має і вплив на екологічну ситуацію. Але коли триває війна між двома державами, дуже важливо, щоб питання, пов'язані з безпекою багатьох людей, вирішувалися не однією стороною в формі ультиматумів – тобто Росією. Російська держава в особі Путіна та інших політиків завжди хоче поставити на коліна і західних політиків, і українську державу, ставлячи їм ультиматуми”, – розповів голова Меджлісу.

Відповідаючи на запитання, за яких умов материкова Україна може дати воду Криму, він заявив, що “умова всього лише одна – конкретний план деокупації Криму на стіл, коли ми бачимо етапи, дати, хроніку виведення російських військ”.

“Тільки прямі переговори про це. Вода – після деокупації або в момент деокупації як мінімум”, – наголосив Рефат Чубаров.