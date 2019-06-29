Бекірова можуть вивезти до Армянська, це небезпечно для його життя - адвокатт

В окупованому Криму тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують у Сімферопольському СІЗО і звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, можуть вивезти до Армянська, де немає умов для його утримання.

Про це 29 червня на засіданні «Кримської солідарності» розповів адвокат Бекірова Олексій Ладін, повідомляє кореспондент Крим.Реаліі.

«Припускаю, що справу хочуть направити до Армянська, щоб ускладнити ситуацію для захисту. Але основна проблема - це те, що в Криму тільки один слідчий ізолятор, відповідно Бекірова утримуватимуть в ІТТ Армянська, який абсолютно не пристосований для знаходження у ньому настільки хворої людини. Бекіров сказав слідчому: «Якщо справу буде направлено ​​до Армянська, ви мене будете туди вивозити тільки силою». Тому що це рівносильно смерті», - пояснив Ладін.

Адвокат сподівається, що 3 липня так званий Верховний суд Криму задовольнить апеляцію захисту на продовження Бекірову терміну утримання у СІЗО та змінить йому запобіжний захід.

«Є певні сподівання, що ця справа все ж стане винятком для кримського судочинства і Бекірова відправлять під домашній арешт», - заявив він.

Адвокат розповів, що почав ознайомлюватися з матеріалами кримінальної справи, найближчим часом її направлять на розгляд до суду.

«Нічого нового у матеріалах справи ми не побачили. Едема Бекірова звинувачують у тому, що він передав майже 14 кг боєприпасів та вибухівки засекреченому свідку. Нагадаю, я з самого початку говорив про те, що інвалід першої групи, без ноги, який недавно переніс на той момент інфаркт і операцію на серці, не міг підняти більше одного кілограма без наслідків. Звинувачення - абсолютний абсурд», - сказав адвокат.

На початку цього тижня після відвідування Бекірова у СІЗО Сімферополя адвокат Ладін повідомив, що кримськотатарський активіст «практично нічого не їсть, побоюючись «стрибка» рівня цукру в крові».

Реакції російської прокуратури, ФСВП Росії на ці заяви адвоката Бекірова немає.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський суд з прав людини 11 червня виніс рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, зокрема, суд зобов'язав російську владу терміново помістити його до лікарні. Проте ФСБ відмовляється госпіталізувати Бекірова. Його вивезли до лікарні тільки на короткий час - після 30-хвилинного обстеження у кардіології сімферопольської міськлікарні повернули до СІЗО.

У підконтрольній Росії "прокуратурі" Криму заявили, що не вживатимуть заходи через відмову ФСБ Росії у госпіталізації тяжкохворого кримськотатарського активіста Бекірова, як цього вимагає його захист і ЄСПЛ.

Водночас у Сімферопольському СІЗО, де перебуває кримськотатарський активіст Едем Бекіров, розпочалася епідемія кору, і це загрожує життю тяжкохворого політв'язня, оскільки раніше він не хворів на кір.

Едем Бекіров був затриманий співробітниками ФСБ при перетині адмінкордону у пункті пропуску «Чонгар» 12 грудня 2018 року. Його звинувачують за ч. 2 ст. 222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї, її основних частин, боєприпасів, організовані групою осіб за попередньою змовою) і ч. 2 ст. 222.1 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв, організовані групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу РФ.

фото: AntonNaumlyuk RFE/RL