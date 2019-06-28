Мей на саміті G20 закликала Путіна звільнити українських моряків

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей в рамках "Великої двадцятки" провела двосторонню зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої закликала російську сторону звільнити українських моряків.

Відповідне повідомлення оприлюднене на вебсторінці офісу британського Прем’єра на Даунінг Стріт 10 (10 Downing Street).

Ця заява пролунала в контексті загального обговорення відносин між Великою Британією і Росією, а також оцінки безвідповідальних зовнішньополітичних дій Росії, які підривають позиції цієї країни у світі.

Укрінформ наводить повний переклад повідомлення, оприлюдненого урядом Великої Британії з цього приводу.

«Прем’єр-міністр зустрілася з президентом Путіним на саміті G20. Вона сказала президенту, що не може бути нормалізації у двосторонніх відносинах, поки Росія не припинить безвідповідальні та дестабілізуючі дії, які загрожують Великій Британії та її союзникам, - включаючи ворожі вторгнення в інші країни, дезінформацію та кібернетичні атаки, - які підривають позиції Росії у світі.

Прем’єр-міністр сказала, що використання смертельної нервово-паралітичної речовини на вулицях Солсбері є частиною тенденції неприйнятної поведінки, і було дійсно підлим актом, який призвів до смерті британської громадянки Дон Стержес (Dawn Sturgess). Вона чітко заявила, що Велика Британія має неспростовні докази, що за цією атакою стояла Росія, - основані на результатах ретельного розслідування та на співпраці із союзниками.

Вона наголосила: така поведінка ніколи не має повторитися, і Британія хоче бачити, що дві особи, відповідальні за злочини, притягнуті до відповідальності.

Прем’єр-міністр підкреслила, що ми (Велика Британія – ред.) залишаємося відкритими до різноманітних відносин, але для того, щоб це сталося, російська влада має обрати інший шлях.

Прем’єр-міністр сказала, що Британія буде продовжувати беззаперечно підтримувати ліберальну демократію та захищати права людини та рівність всіх груп, включаючи людей, які належать до ЛГБТ.

Як два постійні представники в Раді Безпеки ООН, вони також обговорили проблеми глобального характеру, включаючи важливість збереження ядерної угоди з Іраном та необхідність для президента Путіна припинити наступ Асада і Ідлібі. Прем’єр-міністр підкреслила, що її країна буде жорстко відповідати на будь-яке подальше використання хімічної зброї цим режимом.

Вона також сказала, що дії Росії в Україні викликають глибоке занепокоєння, і що для будь-якого прогресу необхідно досягти деескалації конфлікту та звільнити 24 українських моряків, чиї кораблі були силою захоплені у Чорному морі».