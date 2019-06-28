Мей на саміті G20 закликала Путіна звільнити українських моряків
Відповідне повідомлення оприлюднене на вебсторінці офісу британського Прем’єра на Даунінг Стріт 10 (10 Downing Street).
Ця заява пролунала в контексті загального обговорення відносин між Великою Британією і Росією, а також оцінки безвідповідальних зовнішньополітичних дій Росії, які підривають позиції цієї країни у світі.
Укрінформ наводить повний переклад повідомлення, оприлюдненого урядом Великої Британії з цього приводу.
«Прем’єр-міністр зустрілася з президентом Путіним на саміті G20. Вона сказала президенту, що не може бути нормалізації у двосторонніх відносинах, поки Росія не припинить безвідповідальні та дестабілізуючі дії, які загрожують Великій Британії та її союзникам, - включаючи ворожі вторгнення в інші країни, дезінформацію та кібернетичні атаки, - які підривають позиції Росії у світі.
Прем’єр-міністр сказала, що використання смертельної нервово-паралітичної речовини на вулицях Солсбері є частиною тенденції неприйнятної поведінки, і було дійсно підлим актом, який призвів до смерті британської громадянки Дон Стержес (Dawn Sturgess). Вона чітко заявила, що Велика Британія має неспростовні докази, що за цією атакою стояла Росія, - основані на результатах ретельного розслідування та на співпраці із союзниками.
Вона наголосила: така поведінка ніколи не має повторитися, і Британія хоче бачити, що дві особи, відповідальні за злочини, притягнуті до відповідальності.
Прем’єр-міністр підкреслила, що ми (Велика Британія – ред.) залишаємося відкритими до різноманітних відносин, але для того, щоб це сталося, російська влада має обрати інший шлях.
Прем’єр-міністр сказала, що Британія буде продовжувати беззаперечно підтримувати ліберальну демократію та захищати права людини та рівність всіх груп, включаючи людей, які належать до ЛГБТ.
Як два постійні представники в Раді Безпеки ООН, вони також обговорили проблеми глобального характеру, включаючи важливість збереження ядерної угоди з Іраном та необхідність для президента Путіна припинити наступ Асада і Ідлібі. Прем’єр-міністр підкреслила, що її країна буде жорстко відповідати на будь-яке подальше використання хімічної зброї цим режимом.
Вона також сказала, що дії Росії в Україні викликають глибоке занепокоєння, і що для будь-якого прогресу необхідно досягти деескалації конфлікту та звільнити 24 українських моряків, чиї кораблі були силою захоплені у Чорному морі».