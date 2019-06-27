Прокуратура АРК розробила рекомендації щодо моніторингу пам’яток в окупованому Криму

У прокуратурі АР Крим відбулася презентація методичних рекомендацій з моніторингу культурної спадщини, що залишилася на окупованому півострові.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим.

"В межах проекту «Порушення норм міжнародного гуманітарного права в умовах збройного конфлікту: захист культурної спадщини», підтриманого Міжнародним фондом «Відродження», у прокуратурі автономії відбулась презентація Методичних рекомендацій з моніторингу культурної спадщини, яка залишилась на території тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Консультантами проекту презентовано інформацію щодо особливостей міжнародного та іноземного законодавства про порядок охорони культурної спадщини, що суттєвим чином впливає на належність і повноту документування порушень у зазначеній сфері та методику збору доказів вчинення міжнародних злочинів на півострові.

Читайте також: Прокуратура АРК розслідує понад півтори тисячі кримінальних проваджень

Захід реалізовано на виконання Стратегії розвитку прокуратури Автономної Республіки Крим в умовах окупації на 2019 -2021 роки, затвердженої Генеральним прокурором України, та Меморандуму щодо співробітництва між прокуратурою АРК та громадською організацією «Кримський інститут стратегічних досліджень».