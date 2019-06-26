Зеленський привітав кримських татар із Днем національного прапора

Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням з нагоди Дня кримськотатарського прапора.

Про це в Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. До допису він доклав скрін звернення Президента.

"Сьогодні представники кримськотатарського народу в Україні і за її межами відзначають День національного символу - кримськотатарського прапора", - йдеться у зверненні.

За словами президента, завдяки міжнародній акції "Об'єднані прапором - LiberateCrimea", ініційованої кримськотатарськими активістами, прапор корінного народу Криму побував у багатьох країнах світу і написані на ньому слова підтримки та побажання ще раз свідчать про те, що Крим - це Україна.

"Вітаю з поверненням стяга в Україні та днем кримскотатарского прапора! Слава Україні!", - привітав глава держави.

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Нагадаємо, 26 червня в Україні відзначають День національного прапора кримських татар. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, який пройшов 26-27 червня в Сімферополі в 1991 році.

Прапор кримських татар - полотно блакитного кольору із зображеним на ньому знаком - тамгою золотого кольору.