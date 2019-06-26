Український моряк Беспальченко одружився у московському СІЗО

"Сьогодні мені довелось побачити дуже неординарну подію - весілля за ґратами. В московському СІЗО «Лефортово» уклали шлюб наш військовий моряк Віктор Беспальченко та його наречена Тетяна. Незважаючи на непрості обставини - Тетяна у білій сукні, а наречений у костюмі. Жодне весілля не може відбутись без обручок і сьогодні не виключення. Тетяна каже - сьогодні лише розпис. Ще буде справжнє весілля, коли Віктор Беспальченко повернеться на батьківщину", - написав журналіст.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли й захопили три українських військових кораблі і затримали 24 моряків. Військовослужбовців звинуватили у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає напад актом агресії з боку Росії, а моряків - військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз.

25 травня цього року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити моряків, а також повернути Україні затримані разом з ними кораблі ВМФ. У відповідь в МЗС Росії заявили, що керченський інцидент “не підпадає під юрисдикцію” цього трибуналу.

Фото: www.facebook.com / Roman Tsymbaliuk