У представництві Президента в АРК просять Зеленського скликати нараду щодо Криму

Перший заступник постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов просить главу держави скликати нараду з питань провадження подальшої політики стосовно тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Про це Ізет Гданов написав у Facebook.

«Прошу Вас, шановний пане Президенте України, найближчим часом скликати нараду за Вашою участю з питань провадження подальшої політики стосовно тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, запросивши на цю нараду також керівництво Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим», - написав Гданов.

Він також заявив, що змушений звернутися до Президента України публічно у зв'язку з ігноруванням Адміністрацією Президента України питань, пов'язаних з діяльністю Представництва та ситуації в тимчасово окупованому Криму, які надсилалися ним у письмовій формі, а також обговорювалися усно в ході службових зустрічей.