Окупанти не збираються везти Бекірова із СІЗО до лікарні

Підконтрольна Росії "прокуратура" Криму не вживатиме заходів через відмову ФСБ Росії в госпіталізації тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, як того вимагає його захист і ЄСПЛ.

Про це йдеться у письмовій відповіді прокуратури Криму на звернення адвоката Бекірова Ісляма Веліляєва, копію якого має у своєму розпорядженні Крим.Реалії.

«Підстав для вжиття заходів прокурорського реагування не встановлено», - йдеться у відповіді.

У прокуратурі наголосили, що Бекіров утримується в камері медблоку СІЗО під наглядом медпрацівників, «отримує належне медикаментозне лікування, забезпечений дієтичним харчуванням».

Крім того, у відомстві заявили, що з моменту арешту активіста «не раз оглядали медпрацівники, в тому числі муніципальних лікарень». За версією прокуратури, права Бекірова не порушені.

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Водночас у Сімферопольському СІЗО, де перебуває кримськотатарський активіст Едем Бекіров, почалася епідемія кору, і це загрожує життю тяжкохворого політв'язня, оскільки раніше він не хворів на кір.

Як повідомляв Укрінформ, в окупованому Криму арештованого жителя Херсонської області Едема Бекірова після 30-хвилинного обстеження в кардіології сімферопольської міськлікарні повернули в СІЗО.

Адвокат вважає, що адміністрація слідчого ізолятора таким чином відреагувала на рішення Європейського суду з прав людини від 11 червня, яке зобов'язує російську владу терміново помістити Бекірова в лікарню.

Європейський суд з прав людини виніс рішення терміново госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Згідно з правилом 39 Регламенту ЄСПЛ, застосованого щодо Бекірова, влада Росії зобов'язана негайно помістити його в лікарню нетюремного типу.

Однак ФСБ відмовляється госпіталізувати Бекірова.

Едем Бекіров був затриманий співробітниками ФСБ при перетині адмінкордону в пункті пропуску «Чонгар» 12 грудня 2018 р. Його обвинувачують за ч. 2 ст. 222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї, її основних частин, боєприпасів, організовані групою осіб за попередньою змовою) і ч. 2 ст. 222.1 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв, організовані групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу РФ.

Фото: Антон Наумлюк