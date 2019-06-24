Окупанти не збираються везти Бекірова із СІЗО до лікарні

Окупанти не збираються везти Бекірова із СІЗО до лікарні

Політв’язні
Укрінформ
Підконтрольна Росії "прокуратура" Криму не вживатиме заходів через відмову ФСБ Росії в госпіталізації тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, як того вимагає його захист і ЄСПЛ.

Про це йдеться у письмовій відповіді прокуратури Криму на звернення адвоката Бекірова Ісляма Веліляєва, копію якого має у своєму розпорядженні Крим.Реалії.

«Підстав для вжиття заходів прокурорського реагування не встановлено», - йдеться у відповіді.

У прокуратурі наголосили, що Бекіров утримується в камері медблоку СІЗО під наглядом медпрацівників, «отримує належне медикаментозне лікування, забезпечений дієтичним харчуванням».

Крім того, у відомстві заявили, що з моменту арешту активіста «не раз оглядали медпрацівники, в тому числі муніципальних лікарень». За версією прокуратури, права Бекірова не порушені.

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Водночас у Сімферопольському СІЗО, де перебуває кримськотатарський активіст Едем Бекіров, почалася епідемія кору, і це загрожує життю тяжкохворого політв'язня, оскільки раніше він не хворів на кір.

Як повідомляв Укрінформ, в окупованому Криму арештованого жителя Херсонської області Едема Бекірова після 30-хвилинного обстеження в кардіології сімферопольської міськлікарні повернули в СІЗО.

Адвокат вважає, що адміністрація слідчого ізолятора таким чином відреагувала на рішення Європейського суду з прав людини від 11 червня, яке зобов'язує російську владу терміново помістити Бекірова в лікарню.

Європейський суд з прав людини виніс рішення терміново госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Згідно з правилом 39 Регламенту ЄСПЛ, застосованого щодо Бекірова, влада Росії зобов'язана негайно помістити його в лікарню нетюремного типу.

Однак ФСБ відмовляється госпіталізувати Бекірова.

Едем Бекіров був затриманий співробітниками ФСБ при перетині адмінкордону в пункті пропуску «Чонгар» 12 грудня 2018 р. Його обвинувачують за ч. 2 ст. 222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї, її основних частин, боєприпасів, організовані групою осіб за попередньою змовою) і ч. 2 ст. 222.1 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв, організовані групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу РФ.

Фото: Антон Наумлюк

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