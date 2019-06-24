Окупанти хочуть через суд "віджати" собор ПЦУ в Криму

У понеділок у Сімферополі очікується засідання "суду" щодо будівлі кафедрального собору Володимира та Ольги, яке окупаційна влада намагається відібрати у Кримської єпархії ПЦУ.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"24 червня на 15.00 призначено судове засідання у арбітражному суді Криму. Мова піде про будівлю кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі, яку довгий час намагаються забрати у Кримській єпархії Православної церкви України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позов поданий Міністерством майнових і земельних відносин Криму. Формальна причина: несплата 1 гривні в якості оренди цього приміщення.

Відповідачем у "суді" за позовом окупаційної влади виступить архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент.

У разі винесення рішення не на користь церкви, він має намір продовжити домагатися повернення приміщення законними методами, повідомляють "Крим.Реаліі".

«Я сподіваюся, що нашу справу, в крайньому випадку, буде розглянуто в Європейському суді, також ми готуємо документи для суду з прав людини в ООН. Але мене охоплює страх, коли я розумію, що не зможу проводити богослужіння, мене охоплює страх, коли я розумію, що люди не зможуть приходити сюди, молитися, сповідатися, причащатися », - прокоментував Климент.

Фото: RFE/RL