Епідемія кору у Сімферопольському СІЗО загрожує життю Бекірова

"Мені щойно стало відомо, що в Сімферопольському СІЗО, де утримується Едем Бекіров, епідемія кору. Про це повідомив адвокат кримського татарина. Всіх хворих з СІЗО поміщають у медсанчастину, де перебуває Едем", - написала Денісова.

Вона відзначила, що Бекіров не хворів на кір, і через відсутність імунітету ймовірність його зараження дуже висока.

"Враховуючи критичний стан здоров'я Едема Бекірова, його подальше перебування в СІЗО є вкрай небезпечним", - наголосила омбудсмен.

Вона додала, що звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової на виконання рішення ЄСПЛ, "невідкладно госпіталізувати Едема Бекірова до лікарні нетюремного типу та поінформувала її про епідемію кору у Сімферопольському СІЗО, яка є загрозливою для життя кримського татарина".

Як повідомляв Укрінформ, в окупованому Криму арештованого жителя Херсонської області Едема Бекірова після 30-хвилинного обстеження в кардіології сімферопольської міськлікарні знову повернули в СІЗО.

Адвокат вважає, що адміністрація слідчого ізолятора таким чином відреагувала на рішення Європейського суду з прав людини від 11 червня, яке зобов'язує російську владу терміново помістити Бекірова в лікарню.

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення терміново госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Згідно з правилом 39 Регламенту ЄСПЛ, застосованого щодо Бекірова, влада Росії зобов'язана негайно помістити його в лікарню нетюремного типу. У середу Бекирова, за інформацією його дочки, вивезли в одну з сімферопольських лікарень.

Едем Бекіров був затриманий співробітниками ФСБ під час перетину адмінкордону в пункті пропуску «Чонгар» 12 грудня 2018 г. Його обвинувачують за ч.2 ст. 222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї, його основних частин, боєприпасів, організовані групою осіб за попередньою змовою) і ч.2 ст. 222.1 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв, організовані групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу РФ.