Кримчанин отримав пів року колонії за облитий фарбою пам'ятник "зеленим чоловічкам"

"Громадянина України Максима Сокуренка засудили до 6 місяців колонії-поселення за те, що він у Сімферополі облив фарбою пам'ятник російським військовим, які захоплювали Крим у 2014 році", - йдеться у повідомленні.

Сокуренко визнали винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 214 КК РФ (вандалізм).

У вироку сказано, що українець скоїв ці дії «з мотивів політичної ненависті», викликаної невизнанням окупації Криму.

У ході засідання Сокуренко заявив "суду", що не визнає своєї провини, і повідомив про відмову отримувати російський паспорт.

«Сокуренко М.С. є громадянином України, не визнає факт входження Криму до складу Російської Федерації за результатами референдуму 16 березня 2014 року, а також вважає незаконним перебування державної символіки Російської Федерації на території Республіки Крим», - йдеться у вироку.

Експерти Кримської правозахисної групи розцінюють вирок як політично мотивований, оскільки громадянина України позбавили волі за його позицію щодо невизнання анексії Криму Росією.

Жителя Криму Максима Сокуренка затримали вночі 28 січня 2019 року, після того, як він облив червоною фарбою встановлений у Сімферополі пам'ятник російським військовим, які брали участь у збройній окупації Криму.

«Центральний районний суд» Сімферополя 29 січня 2019 року обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.