Кримчанин отримав пів року колонії за облитий фарбою пам'ятник

Кримчанин отримав пів року колонії за облитий фарбою пам'ятник "зеленим чоловічкам"

Укрінформ
В окупованому Криму громадянин України Максим Сокуренко засуджений до шести місяців колонії-поселення за те, що облив фарбою пам'ятник російським військовим, які окупували півострів у 2014 році.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група".

"Громадянина України Максима Сокуренка засудили до 6 місяців колонії-поселення за те, що він у Сімферополі облив фарбою пам'ятник російським військовим, які захоплювали Крим у 2014 році", - йдеться у повідомленні.

Сокуренко визнали винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 214 КК РФ (вандалізм).

У вироку сказано, що українець скоїв ці дії «з мотивів політичної ненависті», викликаної невизнанням окупації Криму.

У ході засідання Сокуренко заявив "суду", що не визнає своєї провини, і повідомив про відмову отримувати російський паспорт.

«Сокуренко М.С. є громадянином України, не визнає факт входження Криму до складу Російської Федерації за результатами референдуму 16 березня 2014 року, а також вважає незаконним перебування державної символіки Російської Федерації на території Республіки Крим», - йдеться у вироку.

Експерти Кримської правозахисної групи розцінюють вирок як політично мотивований, оскільки громадянина України позбавили волі за його позицію щодо невизнання анексії Криму Росією.

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Жителя Криму Максима Сокуренка затримали вночі 28 січня 2019 року, після того, як він облив червоною фарбою встановлений у Сімферополі пам'ятник російським військовим, які брали участь у збройній окупації Криму.

«Центральний районний суд» Сімферополя 29 січня 2019 року обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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