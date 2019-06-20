Російські тюремники знову посадили Балуха до штрафного ізолятора

Засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха знову помістили в штрафний ізолятор російської колонії в Тверській області.

Про це в коментарі Крим.Реалії 20 червня повідомив єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії, член Правозахисної ради Санкт-Петербурга Григорій Міхнов-Вайтенко.

Про те, що Балух перебуває в ШІЗО єпископ дізнався при спробі передачі в колонію посилки українцю.

«Йому було призначена знову посилка і передача... Пішли сьогодні. Сьогодні, коли прийомниця з'ясовувала, призначена або не призначена, прийшла інформація, що Балух знову поміщений у ШІЗО, і, відповідно, передача йому не призначена. Така інформація була приблизно півгодини тому», – сказав Григорій Міхнов-Вайтенко.

З якого числа перебуває українець у штрафному ізоляторі йому невідомо.

Адвокат Балуха Ольга Дінзе сказала Крим.Реалії, що їй нічого не відомо про це. Вона повідомила, що планує поїздку до підзахисного 21 червня.

Як повідомлялося, наприкінці травня Володимира Балуха перевели в тюремну лікарню, після його перебування в ШІЗО.

Володимир Балух – кримський фермер, український громадський активіст, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку «Вулиця героїв Небесної Сотні».

Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі – за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів та інцидент, який назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання».

Балух свою провину не визнав, на знак протесту він оголошував голодування. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.