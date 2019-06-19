Джемілєв розповів про підготовку зустрічі з Зеленським, щоб поставити крапки над “і”

У команді Президента України Володимира Зеленського «не дуже обізнані» в темі анексованого Криму, але заяви самого президента «дуже адекватни».

Таку думку 19 червня виданню Крим.Реалії висловив народний депутат, колишній уповноважений президента у справах кримських татар Мустафа Джемілєв.

«Поки у нас розмови на рівні радників і помічників. Зараз готується зустріч: визначиться коло питань, які ми будемо обговорювати. Я думаю, ця зустріч дуже необхідна, щоб поставити всі крапки над «і». Крім того, у нас таке враження, що в новій команді не дуже обізнані, що таке Крим і важливість цієї тематики. Ми можемо судити про це за тими відповідями, які команда Зеленського дала в проміжку між першим і другим турами президентських виборів», – повідомив Джемілєв.

З іншого боку, на думку Джемілєва, ті заяви, які робить сам Зеленський по Криму, «дуже адекватні, хороші і нормальні».

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Bild розповів, що під час першої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним скаже йому, що «Донбас і Крим – це Україна».