Обшуки у кримських татар: прокуратура АРК відкрила справу

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла під час незаконних обшуків в будинках кримських татар.

Про це в Facebook повідомила прокуратура АРК.

"Сьогодні, 19 червня 2019 року, за попередньою інформацією, представники окупаційних правоохоронних органів на тимчасово окупованій території півострову проводять обшуки у двох домоволодіннях кримських татар в Білогірському районі АР Крим. У зв`язку з цим, під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим Головне управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі розпочато кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості житла під час проведення вказаних незаконних обшуків (ч. 2 чт. 162 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Обшуки в Криму закінчилися без затримань

Як повідомляв Укрінформ, у середу в Білогірському районі в селищі Сари-Су пройшли обшуки у двох домоволодіннях кримських татар.