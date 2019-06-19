Обшуки у кримських татар: прокуратура АРК відкрила справу
Про це в Facebook повідомила прокуратура АРК.
"Сьогодні, 19 червня 2019 року, за попередньою інформацією, представники окупаційних правоохоронних органів на тимчасово окупованій території півострову проводять обшуки у двох домоволодіннях кримських татар в Білогірському районі АР Крим. У зв`язку з цим, під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим Головне управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі розпочато кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості житла під час проведення вказаних незаконних обшуків (ч. 2 чт. 162 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, у середу в Білогірському районі в селищі Сари-Су пройшли обшуки у двох домоволодіннях кримських татар.