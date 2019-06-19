Умеров закликає світ посилити тиск на Росію

Міжнародна спільнота має посилити тиск на РФ, щоб примусити до деокупації Криму і повного відновлення територіальної цілісності України.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.

"Закликаю, всіх від кого це залежить (ООН, ЄС, ПАРЄ, НАТО, ОБСЄ, провідні країни, Україна), посилити санкційний, економічний, дипломатичний, політичний і військовий тиск на РФ з метою спонукати до деокупації Криму і повного відновлення територіальної цілісності України", - зазначив він.

Умеров наголосив, що Росія, яка захопила частину України в результаті військового вторгнення і терористичних дій, яка встановила в Криму де-факто російську владу, повністю ігнорує всі рішення будь-яких міжнародних організацій (в тому числі ООН та Суду ООН в Гаазі).

Тим часом, за його словами, репресії відносно кримських татар в Криму продовжуються. “Сьогодні знову в Криму облави. ... Репресії щодо кримських татар не припиняються. Каральний апарат в РФ працює як налагоджений механізм. Поки одним висувають обвинувачення і заарештовують, інших вже судять, оголошують вироки і відправляють “по етапу” на великі терміни", - написав Умеров.

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Він нагадав, що вчора п'ятеро кримських татар були засуджені російським судом до тюремних строків від 12 до 17 років, а сьогодні в Криму знову пройшли облави та обшуки.

Як повідомляв Укрінформ, у середу глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав Президента України ініціювати термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з "масовим і тотальним полюванням Кремля на кримських татар" і грубим невиконанням Росією рішень Генеральної асамблеї ООН і Міжнародного суду ООН.

18 червня п'ятьох кримських татар суд у Ростові-на-Дону засудив до строків від 12 до 17 років. 19 липня у Білогірському районі пройшли обшуки у кримських татар, в тому числі у 90-річної бабусі.