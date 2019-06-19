Обшуки в Криму закінчилися без затримань

В окупованому Криму обшуки в будинках кримських татар завершилися, затриманих немає.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"Обшуки в обох домоволодіннях завершилися. Затриманих у ході слідчих заходів немає", - йдеться у повідомленні громадської організації.

Як повідомляв Укрінформ, у середу в Білогірському районі в кримськотатарському селищі Сари-Су проходять обшуки за двома адресами. Господар одного з домоволодінь Аксе Джанджаков перебуває за межами Криму, в його будинку проживає інша людина. Обшук також пройшов у будинку матері Джанджакова, де мешкає 90-річна Ребія Сеттарова.