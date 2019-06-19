Чубаров закликає Зеленського ініціювати термінове засідання Радбезу ООН

Народний депутат і глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав Президента Володимира Зеленського ініціювати термінове засідання Ради Безпеки ООН.

Про це політик заявив в своєму прямому ефірі на Facebook.

"Я хочу закликати українську владу, і в першу чергу міністра закордонних справ і новообраного Президента - треба негайно ініціювати термінове засідання Ради безпеки ООН з питання відвертого і брутального невиконання Росією всіх попередніх рішень: і Генеральної асамблеї, і Міжнародного суду ООН, який ще два роки тому прийняв рішення про скасування заборони на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, і щодо невиконання рішення Морського трибуналу, щодо невиконання рішення по Едему Бекірову, якого Європейський суд з прав людини присудив негайно перевести в цивільну лікарню», - заявив Чубаров.

На його переконання, на терміновому засіданні Ради Безпеки необхідно обговорити питання надання гарантій безпеки кримськотатарському народу і всім громадянам України, які живуть на тимчасово окупованій території, в Криму.

За словами Чубарова, на анексованому півострові ведеться полювання на кримських татар з метою "витіснити" їх звідти.

"Ми повинні визнати, що в Криму вже давно почалося масове тотальне полювання на кримських татар. Мета російських окупантів - вичавити кримських татар з Криму", - сказав глава Меджлісу.