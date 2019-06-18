Мати нагодувала Кольченка борщем у російській колонії

Під час тривалого побачення з кримським політв'язнем Олександром Кольченком у російській колонії в Челябінській області його мати Лариса годувала сина кримськими фруктами та українським борщем.

Про такі подробиці своєї поїздки Лариса Кольченко розповіла Крим.Реалії.

«Хотілося йому різних смаколиків привезти. Привезла йому фруктів, із Криму дещо з продуктів, кримської цибулі. Він також сала просив. Взагалі він дуже скучив за домашньою їжею. Звичайно (готувала - КР) український борщ», - повідомила Лариса.

За словами матері, Олександр почувається нормально, на здоров'я не скаржиться, але дуже схуд. Вона також розповіла, що крім загального розпорядку в колонії, Олександр встигає займатися самоосвітою, читає книги з психології і соціології.

«Він ходить до бібліотеки в колонії, але в основному книги ми замовляємо в інтернет-магазинах. Там, звичайно, проблема, туди їх доставити, але останнього разу ми передавали через правозахисників челябінських, тому що з посилкою не вийшло, бандероллю їх не переслати», - розповіла Лариса.

У червні мати Олександра Кольченка повернулася з триденного побачення з сином у колонії в Челябінській області Росії.

Як повідомлялося, Олександр Кольченко та Олег Сенцов були затримані російськими силовиками в окупованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд в російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва провини не визнали.

Кольченко відбуває термін у колонії №6 Копейська Челябінської області.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.

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17 червня російська правозахисниця, член Уральської правозахисної групи Тетяна Щур заявила, що у Кольченка з'явилася можливість пом'якшити вирок. Він відсидів половину терміну і має право подавати заяву на зміну режиму тримання, наприклад, з тримання під вартою - на виправні роботи. Це в жодному разі не можна назвати помилуванням, бо в нього майже немає надії на те, що таке прохання буде задоволене, підкреслила правозахисниця. Однак вона додала, що мета - створити прецедент, оскільки така можливість з'явилася в законодавстві. А також розробити процедуру, щоб і інші в'язні теж могли цим скористатися.