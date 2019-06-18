Мати нагодувала Кольченка борщем у російській колонії
Про такі подробиці своєї поїздки Лариса Кольченко розповіла Крим.Реалії.
«Хотілося йому різних смаколиків привезти. Привезла йому фруктів, із Криму дещо з продуктів, кримської цибулі. Він також сала просив. Взагалі він дуже скучив за домашньою їжею. Звичайно (готувала - КР) український борщ», - повідомила Лариса.
За словами матері, Олександр почувається нормально, на здоров'я не скаржиться, але дуже схуд. Вона також розповіла, що крім загального розпорядку в колонії, Олександр встигає займатися самоосвітою, читає книги з психології і соціології.
«Він ходить до бібліотеки в колонії, але в основному книги ми замовляємо в інтернет-магазинах. Там, звичайно, проблема, туди їх доставити, але останнього разу ми передавали через правозахисників челябінських, тому що з посилкою не вийшло, бандероллю їх не переслати», - розповіла Лариса.
У червні мати Олександра Кольченка повернулася з триденного побачення з сином у колонії в Челябінській області Росії.
Як повідомлялося, Олександр Кольченко та Олег Сенцов були затримані російськими силовиками в окупованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд в російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва провини не визнали.
Кольченко відбуває термін у колонії №6 Копейська Челябінської області.
Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.
17 червня російська правозахисниця, член Уральської правозахисної групи Тетяна Щур заявила, що у Кольченка з'явилася можливість пом'якшити вирок. Він відсидів половину терміну і має право подавати заяву на зміну режиму тримання, наприклад, з тримання під вартою - на виправні роботи. Це в жодному разі не можна назвати помилуванням, бо в нього майже немає надії на те, що таке прохання буде задоволене, підкреслила правозахисниця. Однак вона додала, що мета - створити прецедент, оскільки така можливість з'явилася в законодавстві. А також розробити процедуру, щоб і інші в'язні теж могли цим скористатися.