Дітей кримчан-політв'язнів підтримали концертом на Арабатській Стрілці

Дітей кримчан-політв'язнів підтримали концертом на Арабатській Стрілці

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Укрінформ
На Херсонщині, на Арабатській Стрілці, відбувся благодійний концерт на підтримку дітей політв’язнів Кремля.
Про це повідомляє медіа-центр IPC-Генічеськ.

“Прийшли люди не байдужі. Прийшли підтримати наших дітей, тому що діти, які сьогодні опинилися у складних життєвих обставинах у Криму, – це наші діти. Це діти кримськотатарських родин, діти українських активістів. Наш народ найбільше страждає за ці п’ять років окупації, за свою Батьківщину, за свою мову, за нашу Україну. Їх незаконно затримують, але наш народ нескорений”, – зазначила ініціатор заходу, член Всесвітнього конгресу кримськотатарського народу Гульнара Бекірова.

Концерт на підтримку дітей політв'язнів Кремля на Арабатській стрілці / Фото: Медіа-центр «ІРС- Генічеськ»

За її словами, концерт відбувся за підтримки керівництва Всесвітнього конгресу кримськотатарського народу, місцевої влади.

На концерті у парку села Щасливцеве виступили місцеві ансамблі та виконавці, заслужена артистка України Любов Чернецька, а також колективи і співачки з окупованого Криму. На території парку були презентовані виставки місцевих майстрів та дитячих малюнків. Гостям заходу пропонували зробити благодійні внески на підтримку кримських дітей політв’язнів.

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За даними Кримської правозахисної групи (КПГ) в окупованому Криму станом на 2 травня 2019 року 86 осіб незаконно позбавлені волі в рамках політичного або релігійного переслідування.

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