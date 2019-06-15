InformNapalm встановив прізвища військових ЧФ РФ, які брали участь в окупації Криму

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm в ході моніторингу сторінок військовослужбовців РФ знайшла важливі факти участі військовиків 758 ЦМТЗ ЧФ РФ в операції по захопленню Криму і встановила конкретні прізвища.

Результати розслідування опубліковано на сторінці InformNapalm.

Зазначається, що роль підрозділів забезпечення в операції захоплення Криму була вагомою, адже вони здійснюють технічне та тилове забезпечення всіх видів збройних сил та окремих родів військ ЗС РФ. Фігуранти цього розслідування служили в 758-му центрі матеріально-технічного забезпечення (758 ЦМТЗ) Чорноморського флоту РФ (в/ч 63876, ППД – тимчасово окупований Крим, м. Севастополь).

"Про цей підрозділ ми вже згадували в листопаді минулого року в матеріалі про військовиків 99-ї бригади МТЗ (в/ч 72153, м. Майкоп, Республіка Адигея, РФ). Вони опублікували фото, зроблені на території Перевалочної бази пального 758-го центру МТЗ ЧФ РФ (1, 2). На той час доказів участі в агресії проти України військовиків, які служили в 758-му центру МТЗ, ми не мали. Проте нещодавно під час моніторингу профілів соцмереж необхідні докази були знайдені", - наголошує InformNapalm.

Повідомляється, що фотодокази участі в операції захоплення Криму опублікував на своїй сторінці в соцмережі російський військовик Данилов Сергій Сергійович (рос. – Данилов Сергей Сергеевич), дата народження – 25.07.1991 р., м. Сочі, Краснодарський край РФ. Зокрема, в альбомі Данилова є фото нагородного посвідчення до медалі за окупацію Криму за підписом командира 758-го центру МТЗ полковника Олексія Миколайовича Шишечкіна, а на наступній фотографії Данилов з товаришем по службі Владиславом Діденком, в обох медалі за окупацію Криму.

"Цікаво, що Діденко на своїх сторінках соцмереж не публікував доказів участі в захопленні Криму. Його злочин викрив товариш по службі Сергій Данилов, в альбомі якого багато спільних армійських фото з Діденком, зокрема й фото з медаллю. А також фото Владислава Діденка з медаллю є в альбомі його батька Євгенія Діденка", - йдеться у розслідуванні.

Волонтерська спільнота закликала правоохоронні органи сприймати це розслідування як повідомлення про злочин, скоєний проти України, і провести всі належні процесуальні дії.

"Звертаємося до правоохоронних органів України: У переліку підрозділів ЗС РФ, причетних до захоплення Криму, оголошеному військовою прокуратурою України, немає 758-го центру МТЗ. Також командир в/ч 63876 полковник Олексій Шишечкін не фігурує в переліку (1, 2, 3) військових службових осіб командного складу Збройних Сил та представників влади РФ, яким Головною військовою прокуратурою України повідомлено про підозру", - наголошується у повідомленні.