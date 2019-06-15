Україна та США обговорили посилення тиску на Росію

Україна та США обговорили перспективу взаємодії задля забезпечення енергетичної безпеки та посилення тиску на Росію з метою якнайскорішого звільнення українських моряків, захоплених в районі Керченської протоки 25 листопада 2019 року.

Про це повідомляє Посольство України в США на своїй сторінці у Facebook за підсумками зустрічі із заступником помічника міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Лорою Купер.

"Обговорено питання поточного стану та подальшого розвитку перспектив безпекового співробітництва між Україною та США, з взаємодії задля забезпечення енергетичної безпеки, а також ситуацію в районі Азовського і Чорного морів. Наголошено на важливості посилення тиску на Росію з метою якнайскорішого звільнення українських моряків, захоплених в районі Керченської протоки 25 листопада 2019 року", - йдеться в повідомленні.

У рамках зустрічі також наголошувалося на важливості посилення безпекової підтримки України з боку США та необхідності направлення помітних політичних сигналів, які б свідчили про те, що Вашингтон залишається поруч з Києвом на фоні триваючої російської агресії.

Американська сторона запевнила у тому, що надаватиме необхідну підтримку для того, щоб Україна мала можливість захистити себе від зовнішньої загрози як на суходолі, так і на морі.