Україна та США обговорили посилення тиску на Росію

Україна та США обговорили посилення тиску на Росію

Керченська криза
Укрінформ
Україна та США обговорили перспективу взаємодії задля забезпечення енергетичної безпеки та посилення тиску на Росію з метою якнайскорішого звільнення українських моряків, захоплених в районі Керченської протоки 25 листопада 2019 року.

Про це повідомляє Посольство України в США на своїй сторінці у Facebook за підсумками зустрічі із заступником помічника міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Лорою Купер.

"Обговорено питання поточного стану та подальшого розвитку перспектив безпекового співробітництва між Україною та США, з взаємодії задля забезпечення енергетичної безпеки, а також ситуацію в районі Азовського і Чорного морів. Наголошено на важливості посилення тиску на Росію з метою якнайскорішого звільнення українських моряків, захоплених в районі Керченської протоки 25 листопада 2019 року", - йдеться в повідомленні.

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У рамках зустрічі також наголошувалося на важливості посилення безпекової підтримки України з боку США та необхідності направлення помітних політичних сигналів, які б свідчили про те, що Вашингтон залишається поруч з Києвом на фоні триваючої російської агресії.

Американська сторона запевнила у тому, що надаватиме необхідну підтримку для того, щоб Україна мала можливість захистити себе від зовнішньої загрози як на суходолі, так і на морі.

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