Росія передала Україні капітана риболовецького судна ЯМК-0041

Росія передала капітана риболовецького судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького представнику уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ісмаїлу Халікову.

Про це йдеться у повідомленні Адміністрації Президента України.

Передача відбулася на КПВВ «Каланчак».

Чоловік провів у слідчому ізоляторі сім місяців – з травня по листопад 2018 року.

Як повідомляв Укрінформ, українське судно "ЯМК-0041" було затримано російськими прикордонниками 4 травня біля західних берегів Криму нібито за незаконний промисел риби. Відносно капітана, громадянина України Віктора Новицького, порушено кримінальну справу за ст. 256 Кримінального кодексу РФ, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до 2 років.

Останні кілька місяців Новицький перебував під підпискою про невиїзд і жив на території окупованого Криму в орендованій квартирі.

При цьому уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова стверджувала, що сімох українських моряків з "ЯМК-0041", нібито, обміняли на сімох моряків кримського риболовного судна "Норд", затриманих 25 березня в Азовському морі.

У Державній прикордонній службі України заявили, що Росія створила ілюзію обміну моряків, адже моряків з кримського судна "Норд" ніхто не затримував в Україні, і вони могли в будь-який час виїхати до окупованого Крим.

Фото: Людмила Денісова, Facebook