Кримський “суд" оштрафував капітана українського судна ЯМК-0041 і звільнив від покарання

Так званий суд у Севастополі виніс вирок капітану українського судна "ЯМК-0041" Віктору Новицькому у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (205 тисяч грн).

Про це повідомляє ТАСС.

"Визнати винним, ... призначити покарання у вигляді певної суми 550 тис. рублів", - зачитала рішення "суддя" Світлана Орлова.

При цьому, з огляду на шість місяців, проведених капітаном українського судна в СІЗО, "суд", нібито, скасував виплату штрафу.

"Суддя пояснила, що з огляду на те, що Новицький кілька місяців після арешту перебував у СІЗО, він звільняється від покарання", незважаючи на те, що "в рамках цивільного позову" суд вирішив стягнути з Віктора Новицького 439 тис. рублів "за завдані збитки водним ресурсів Росії", йдеться в повідомленні ТАСС.

Як повідомляв Укрінформ, українське судно "ЯМК-0041" було затримано російськими прикордонниками 4 травня біля західних берегів Криму нібито за незаконний промисел риби. Відносно капітана, громадянина України Віктора Новицького, порушено кримінальну справу за ст. 256 Кримінального кодексу РФ, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до 2 років.

Останні кілька місяців Новицький перебував під підпискою про невиїзд і жив на території окупованого Криму в орендованій квартирі.

При цьому уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова стверджувала, що сімох українських моряків з "ЯМК-0041", нібито, обміняли на сімох моряків кримського риболовного судна "Норд", затриманих 25 березня в Азовському морі.

У Державній прикордонній службі України заявили, що Росія створила ілюзію обміну моряків, адже моряків з кримського судна "Норд" ніхто не затримував в Україні, і вони могли в будь-який час виїхати до окупованого Крим.