Порошенко зустрівся з проукраїнськими активістами з Криму

У Відкритому офісі партії “Європейська Солідарність” лідер партії Петро Порошенко зустрівся з активістами, які змушені були залишити Крим через окупацію півострова Російською Федерацією.

Зустріч відбулася з нагоди Дня міста Севастополя, повідомляє сайт “Європейської солідарності”.

Порошенко наголосив, що звільнення Криму є одним з пріоритетів “Європейської Солідарності”, і ця тема ніколи не зникне з порядку денного партії аж до повної деокупації Криму. Він також наголосив, що після парламентських виборів фракція “Європейської Солідарності” буде робити все, аби українська влада і міжнародні партнери України тиснули на країну-агресора і посилювали санкції, які зрештою змусять Кремль звільнити Крим від окупації.

У зустрічі взяли участь волонтери Михайло Джамаль та Володимир Чекригін, Народний герой України Марина Собко, громадські активісти Олександр Тюряєв та Валерій Макаєв.

Михайло Джамаль – волонтер, який відмовився від російського громадянства. За свою активну проукраїнську позицію він потрапив до чорних списків ФСБ, і змушений був буквально з торбиною залишити Крим. Зараз Михайло веде кілька будівельних проектів, об’єднує навколо себе вимушених переселенців з Криму і принципово не продає свої будинки проросійським громадянам.

Володимир Чекригін – активіст, волонтер, правозахисник. Так само був змушений виїхати з Севастополя через переслідування російських силовиків. Всюди носить з собою прапор України з написом «Севастополь».