Окупанти розпитали в кримського татарина про "Хізб ут-Тахрір" і пообіцяли викликати знову

"У жителя села Краснівка Сімферопольського району Криму, кримського татарина Емірхана Муртазаєва, у якого 14 червня пройшов обшук, вилучили системний блок і планшет. Більше двох годин співробітники російського Центру з протидії екстремізму проводили з ним «бесіду», після чого відпустили", - повідомляє "Кримська правозахисна група" з посиланням на "Крим.Реалії".

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За словами адвоката Ісляма Веліляєва, Муртазаєву задавали питання про його причетність "до якогось осередку «Хізб ут-Тахрір», а також показували фотографії з метою "упізнати" кримських татар.

Звісно, він сказав, що нікого не знає, ніде ніколи не був замішаний», - зазначив Веліляєв. Ніяких обвинувачень затриманому не висунули, але пообіцяли "ще викликати".

Як повідомляв Укрінформ, в окупованому Криму після обшуку силовики повезли в невідомому напрямку Емірхана Муртазаєва, який хворіє на психічний розлад.