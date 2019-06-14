Схему перевезення українців до Росії через Крим викрили у Херсоні

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

“Так, учора, в рамках відкритого кримінального провадження, оперативні співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби спільно зі співробітниками Служби безпеки України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон), під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим, за силової підтримки спецпідрозілу «ДОЗОР» припинили діяльність протиправної групи, яка займалась незаконним переправленням громадян до Російської Федерації через Крим. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в місцях проживання фігурантів справи у м. Дніпро, а також в їх транспортних засобах”, - йдеться у повідомленні.

За результатами обшуків представники міжвідомчої групи виявили та вилучили, зокрема, дві автівки, що безпосередньо використовувались для перевезення громадян з порушеннями.

Організатору протиправної діяльності повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтями 332 та 332-1 КК України.

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Як повідомлялося, таких «перевізників» правоохоронці вже затримували у 2017 та 2018 роках.