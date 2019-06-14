Схему перевезення українців до Росії через Крим викрили у Херсоні
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Укрінформ
Співробітники Держприкордонслужби спільно зі Службою безпеки та прокуратурою АР Крим продовжують заходи щодо виявлення осіб, які займаються незаконним переправленням громадян до РФ через закриті пункти пропуску.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
“Так, учора, в рамках відкритого кримінального провадження, оперативні співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби спільно зі співробітниками Служби безпеки України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон), під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим, за силової підтримки спецпідрозілу «ДОЗОР» припинили діяльність протиправної групи, яка займалась незаконним переправленням громадян до Російської Федерації через Крим. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в місцях проживання фігурантів справи у м. Дніпро, а також в їх транспортних засобах”, - йдеться у повідомленні.