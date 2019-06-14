Окупанти після обшуку відвезли у невідомому напрямку кримського татарина

В окупованому Криму після обшуку силовики повезли в невідомому напрямку кримського татарина, який хворіє на психічний розлад.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"Стало відомо, що 14 червня 2019 року було проведено обшук в будинку Муртазаєва Емірхана, який проживає за адресою: с. Краснівка Сімферопольського району. За попередніми даними, забрали сина Емірхана Муртазаєва", - повідомляють в "Кримській солідарності".

Правозахисники зазначили, що у Емірхана Муртазаєва наявний психіатричний розлад - шизофренія. Він перебував на психіатричному обліку, і рідні занепокоєні його станом. Рідна сестра Емірхана заявила, що на даний момент ніхто не знає, де він знаходиться. Правозахисники заявляють, що згідно із законом його не можна утримувати і допитувати без присутності законного представника, оскільки він не може повною мірою відповідати за свої дії.

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У будинку під час обшуку знаходилися літні батьки Емірхана. Вони не змогли викликати адвоката або повідомити комусь про візит силовиків, у зв'язку з чим були позбавлені юридичної допомоги.

За даними організації, "один з присутніх у будинку під час обшуку залишив свої дані: МВС республіки Крим Шманін Антон Петрович". Слідчий залишив свій номер телефону, однак на дзвінки відповідає якась пенсіонерка і запевняє, що номер - неправильний.