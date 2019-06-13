Freedom House назвала окупований Крим територією без свободи

Міжнародна правозахисна неурядова організація Freedom House внесла окупований Крим у список місць без свободи.

Про це повідомляє "Кримськотатарський ресурсний центр".

"Міжнародна організація Freedom House в щорічному звіті Freedom in the World 2019 віднесла окупований Крим в місця без свободи. Його оцінка становить 8 балів зі 100", - повідомили в "Кримськотатарському ресурсному центрі" з посиланням на офіційний сайт Freedom House.

Експерти Freedom House вважають, що в окупованому Криму порушуються політичні і громадянські права жителів Криму.

"Окупаційний уряд жорстко обмежує політичні і громадянські права, змушує замовкнути незалежні засоби масової інформації і застосовує антитерористичні та інші закони проти політичних дисидентів. Багато українців були депортовані або іншим чином були змушені покинути Крим. Члени корінної кримськотатарської меншини, багато з яких відкрито виступають проти російської окупації, піддаються особливо гострим репресіям з боку влади", - йдеться на сайті організації.

Freedom House щорічно публікує звіт щодо стану свобод в світі, який дозволяє порівняти політичні і соціальні умови життя людей в різних країнах світу. Кожна країна отримує оцінку за шкалою від нуля до 100.

Росія, згідно з оцінками Freedom House, набрала в цьому році лише 20 балів зі 100. У списки місць без свободи також потрапили регіони, в яких розташовані російські війська: Південна Осетія в Грузії (10 балів) і Придністров'я (24 бали).

Рейтинг України - 60 з 100 - «частково вільна» країна.